İranda buğdanın qiyməti 32,5 faiz artıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ölkə statistika mərkəzi yayımladığı hesabatda ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu il kənd təsərrüfatı məhsullarının və xidmətinin xərci və qiyməti artıb.

Orta hesabla buğda ötən ilin yayı ilə müqayisədə 32,5 faiz bahalaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.