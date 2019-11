"Google" qaydaları sərtləşdirəcək

“Google” şirkəti siyasi reklam siyasətini sərtləşdirməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin veb-saytında yayımlanan açıqlamada bildirilir. Şirkət nümayəndələrinin bildirdiyinə görə, reklam xarakterli materialları internet istifadəçilərinin müəyyən qruplarına yönəltmək imkanları məhdudlaşdırıla bilər.

“Google” qeyd edir ki, siyasi reklamı aşağıdakı meyarlara uyğunlaşdırmaq mümkün olacaq: istifadəçilərin yaşı, cinsi, həmçinin yerləşdiyi yer. Bu materialların istənilən kontekstdə tamaşaçıya göstərilməsini əhatə edən məqbul bir təcrübə olacaq. Məsələn, internetdə iqtisadi mövzuda məqalələr oxuyan şəxslər.

Şirkət bildirir ki, seçki namizədləri və səsvermə prosesi haqqında bilərəkdən yalan və ya yanlış məlumat yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. “Google” nümayəndələri söz verirlər ki, şirkətə məxsus platformalardan istifadə edərək siyasi reklamların kim tərəfindən yerləşdirildiyi barədə daha çox məlumat toplamağa başlayacaqlar. Bununla da təşviqat materiallarının hansı auditoriyaya yönəldiyini daha ətraflı şəkildə müəyyən etmək planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.