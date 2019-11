Bakı dairəvi dəmir yolu ilin sonuna kimi istifadəyə veriləcək - VİDEO

Bakı dairəvi dəmir yolu ilin sonuna kimi istifadəyə verilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ilin mart ayında Bakı dairəvi dəmir yolunun Sabunçuya qədər olan hissəsinin açılışı olub. Ötən gün isə Sabunçu-Pirşağı xətti yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib. Hazırda dairə üzərində tikinti və yenidənqurma işləri davam etdirilir.

Burada dəmir yolu üzrə işlərin 80 faizi, elektrik, rabitə və işarəvermə işlərinin isə 70 faizi yerinə yetirilib. Bütün yol boyu çirkab və tullantı suları yığışdırılıb.

"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İnfrastruktur Departamentinin rəis müavini Elçin Məmmədovun sözlərinə görə, Bakı dairəvi dəmir yolu bu ilin sonuna kimi istifadəyə verilə bilər.

Hazırda Bakı-Sumqayıt dəmir yolu ilə hər gün 12 min sərnişin daşınır. Dairə tamamlandıqdan sonra isə təqribən 25-30 min sərnişinin daşınması gözlənilir.

Xəzər TV mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir:

