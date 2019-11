Bakıda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, Biləcəri qəsəbəsində baş verən yol qəzasında bir qadın və bir kişi dünyasını dəyişib. (Report)

