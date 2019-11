Əhali hansı məhsulların keyfiyyətindən narazıdır? - VİDEO

Yəqin ki, çoxumuz ən azı bir dəfə də olsa mağazalarda saxlama müddəti ötmüş, normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun olmayan ərzaq malları, o cümlədən qənnadı, süd və süd məhsulları ilə rastlaşmışıq. Ancaq çox vaxt aldığımız məhsulun keyfiyyətsiz olduğunu mağza sahiblərinə sübut etməkdə çətinlik çəkirik.

Metbuat.az bildirir ki, Baku.Tv-nin “Xəbər” buraxılışında yayımlanan sujetdə artıq istənilən vətəndaşın hər hansı məhsulla bağlı şikayətini Qida Təhlükəsizliyi İnstitutuna təqdim etməklə suallarına qanuni şəkildə cavab tapa bilməsi barədə məlumat verilib.



Vətəndaşın yoxlamaq üçün təqdim etdiyi məhsul labaratoriya təhlillərinə cəlb edilir. Əgər hər hansı neqativ hal aşkarlanarsa buna müvafiq olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən tədbirlər görülür.

Camal Quliyev AQTİ-nin İdarə Heyətinin sədr müavini

“Açıq qapı” gününün keçirilməsində məqsəd vətəndaşlara İnstitutun fəaliyyət istiqamətləri, laboratoriyalarda idxal, ixrac və ölkədə istehsal olunan qida məhsullarının təhlükəsizlik, keyfiyyət göstəriciləri üzrə aparılan müayinə və analizlər barədə ətraflı məlumat verməkdir ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını müdafiə edə bilsinlər”

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən start verilən “Açıq qapı” günləri adlı yeni layihəyə hər ay keçiriləcək.

