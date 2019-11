3 nəfər zəhərləndi, 3 nəfərin üstünə isə... - BAKIDA HADİSƏ

Bakıda 2-si azyaşlı olmaqla 3 nəfər dəm qazından zəhərlənib.

Metbuat.az bildirir ki, Səhiyyə Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Nəsimi rayonunun Cavadxan küç, mənzil 30 dan, 29 yaşlı qadın, 5 yaşlı 2 uşaq (oğlan və qız) dəm qazından zəhərlənmə diaqnozu ilə Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinə gətiriliblər. Lazımi tibbi yardım göstərildikdən sonra xəstələr ambulator müalicəyə buraxılıblar.

Bakıda 3 nəfərin üstünə qaynar su dağılıb.

Səhiyyə Nazirliyindən verilən xəbərə görə, yanıq xəsarəti alan 3 nəfər barədə məlumat təcili yardıma dünən axşam saat 22.32-də daxil olub. Xəzər rayonu, Binə südçülük sovxozuna gələn həkim briqadası yanıq xəsarətləri alan 32 yaşlı qadını, 3 yaşlı oğlanı və 5 yaşlı qızı 5 saylı xəstəxananın yanıg şöbəsinə çatdırıb. Xəstələrə aşağı ətrafların 2-ci və 3-cü dərəcəli termiki yanığı diaqnozu qoyulub. (apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.