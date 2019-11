Türkiyənin keçmiş Baş Qərargah rəisi vəfat edib.

Metbuat.az məlumatına görə, Yaşar Böyükanıt bu gün səhər 06:05-də ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib.

O, İstanbulda xəstəxanada müalicə alırdı.

79 yaşlı orgeneral Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 25-ci Baş Qərargah rəisi olub. (Trend)

