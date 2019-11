Rusiya ordusunun əsgəri həbs edildi: Cəsusluq edirmiş

Rusiya Federel Təhlükəsizlik Xidməti Ukrayna lehinə cəsusluq etdiyi iddia edilən bir rus əsgərinin həbs edildiyini bildirib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, qurumdan verilən açıqlamada Rusiyanın Rostov bölgəsində xidmət edən bir əsgərin Ukrayna Müdafiə Nazirliyi üçün gizli məlumatlar topladığı qeyd edilib. Əsgərin yığdığı məlimatların Rusiya ordusu üün təhlükə yarada biləcəyi qeyd edilən açıqlamada həmçinin bildirilib:

"Ukrayna lehinə cəsusluq etməsi səbəbi ilə Rostov bölgəsində xidmət edən Rusiya vətəndaşı əsgər tutulmuş, haqqənda vətənə xəyanətdən istintaq başlanılmışdır".

Tutulan əsgərin kimliyi isə açıqlanmayıb.

