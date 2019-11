Bakının Sahil qəsəbəsi 20-ci sahə ərazisində marşrut avtobusu mikroavtobusla toqquşub.

Səhiyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Təcili Tibbi Yardıma çağırış saat 07:32-də daxil olub. İlkın məlumata görə, 6 nəfər xəsarət alıb. 51, 28, 43,34 yaşlı kişilər, 6 yaşlı qız müxtəlif dərəcəli travmalarla KTM-ə çatdırılıblar . 17 yaşlı oğlana yerində yardım edilib.

