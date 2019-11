Bakıda keçirilən toy məclisində maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, başında şamla məclisə girən rəqqasə Aytən ehtiraslı rəqsi ilə diqqəti cəlb edib. Rəqqasə dərin dekolteli geyimi ilə məclisin düz ortasında "şpaqat" açıb. Onun bunu etməsi böyük maraqla qarşılanıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.