Türkiyənin keçmiş Baş Qərargah rəisi, general Yaşar Büyükanıt vəfat edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bir müddətdir xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparan 79 yaşlı general 4 gün əvvəl vəfat edən həyat yoldaşı Filiz Büyükanıtın dəfn mərasiminə qatıla bilməmişdi.

