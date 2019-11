ARB TV-də yayımlanan "Elgizlə izlə" verilişində dəhşətli hadisə açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verer ki, verilişə gələn şəxs ona xəyanət edən arvadının videosunu çəkib, diski Elgizə verib.

Elgiz isə videoya baxdığını və xəyanəti dəhşət olaraq adlandırıb.

Xəyanətə uğrayan kişi bildirib ki, arvadı yad kişilərlə öz evində görüşüb.

Balaca oğlu bu barədə atasına dedikdən sonra ər arvadını gizli kameraya çəkib.

