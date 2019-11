Azərbaycanlı idmançılar müxtəlif yarışlarda birincilik qazanmaqla daima bayrağımızı uca ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançılarımızın uğuru təkcə birincilik deyil, düşmən ermən idmançılarını yarış meydanında pərişan etməkdir.

Sosial şəbəkəyə yerləşdirilən video-rolikdə bir neçə idman növündə erməniləri məğlub etmiş idmançılarımızın qələbəsi öz əksini tapıb.

Boks, güləş, karate və qaydasız döyüş növündə mübarizə aparan azərbaycanlı idmançılar erməniləri məğlub edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.