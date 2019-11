Hollivud ulduzu Jan Klod Van Damm Qəbələnin Vəndam şəhərində qoyulan heykəlinə görə təşəkkürünü bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor Vəndamdakı heykəlinin fotosunu "Facebook" səhifəsində paylaşıb.

“Azərbaycanın Vəndam kəndində heykəltəraş Azad Əliyev tərəfindən qoyulmuş heykəl. Təşəkkür edirəm”, - deyə Van Damm yazıb.

