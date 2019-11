"Məktəblərdə xəstə uşaqların ələ salınması, aşağılanması kimi hallar olur" - Komitə sədri

"Bu da bir faktdır ki, zorakılığa məruz qalan uşağı qorumaq mümkün deyil. Nə qədər öyrədici, maarifləndirici tədbirlər görülsə də, hər il uşaqlara qarşı fiziki, psixoloji və cinsi zorakılıq faktları qeydə alınır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Aqiyə Naxçıvanlı "Uşaqlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması və ləğv edilməsi" mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, faktlara əsasən, uşaqların fiziki və emosional zorakılığa məruz qalmaları məhz ailədə olur: "Məhz ailədə uşaqların hüquqları pozulur. Bir sıra ailələrdə cismani cəza tədbiri üsulu seçilir, yəni uşaqlar döyülür. Yaxud uşaqlar gücü və yaşı çatmayan işləri görməyə məcbur edilir. Ailələrdə uşaqlara etimadsızlıq göstərilir. Ailədə qız uşaqlarının erkən yaşda təhsildən ayrılıb ailə qurmağa məcbur edilmə faktları da var".

Komitə sədri qeyd edib ki, son vaxtlar məktəblərdə bullinq adlanan hadisələr baş verir: “Xəstə uşaqların ələ salınması, onlara gülmək, aşağılamaq kimi hallar olur. Belə olanda uşaqlarda məktəb qorxusu əmələ gəlir. Hesab edirəm ki, uşaqların müdafiəsi hamı üçün ön planda olmalıdır. Mükəmməl qanunlarımız var, ancaq lazım gəlsə, uşaqlarla bağlı qanunvericilikdə olan boşluqları doldurmaq olar. Hətta ehtiyac olsa, uşaqların zorakılığa məruz qalması ilə bağlı Mülki və digər məcəllələr sərtləşdirilməlidir. Məktəblərdə maarifləndirmə işləri ön planda olmalıdır".

A. Naxçıvanlının sözlərinə görə, hər bir rayonda, məktəbdə risk qrupuna aid olan insanların, ailələrin qeydiyyatı aparılmalıdır. "Təəssüfedici məqamlardan biri də məişət səviyyəsində baş verən hadisələrin tez zamanda mətbuatda və sosial şəbəkələrdə işıqlandırılmasıdır. Bu, yolverilməzdir. Çünki belə hallar uşaqların fiziki və psixoloji travmalar alması ilə nəticələnir", - deyə komitə sədri əlavə edib.

