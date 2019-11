İran Rusiyadan 5 milyard dollar kredit alacaq

İranın Energetika naziri Rza Erdekaniyan dövlət mediasına verdiyi açıqlamasında sabah Moskvaya səfər edəcəyini və Rusiya Energetika naziri Aleksandr Novak ilə görüşəcəyini bildirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Erdekaniyan Moskvadan alınacaq kreditin Hürmüzgan əyalətindəki 1400 meqavatlıq elektrik stansiyası və dəmir yolu xəttlərinin bərpasına istifadə ediləcəyini deyib.

Qeyd edək ki, iran Məclisi fevral ayında hökümətin Rusiyadan layihələr üçün 5 milyard dollar kredit alması ilə bağlı qanun qəbul etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.