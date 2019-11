MTN-nin vəzifəli şəxsi azadlığa çıxıb

Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (MTN) sabiq idarə rəisi Akif Çovdarovla birgə həbs edilən MTN-in Nəqliyyat Sahələrinə Nəzarət Baş İdarəsinin zabiti Orxan Osmanov azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, O. Osmanovun cəza müddəti başa çatdığından həbsdən azad edilib.

Qeyd edək ki, Akif Çovdarov və digərləri 2015-ci ildə həbs olunub.

Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Akif Çovdarov 12 il, MTN-in Energetika və Nəqliyyat Sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq əməkdaşı, polkovnik Səlim Məmmədov 11, nazirliyin sabiq idarə rəisi, mayor Akif Əliyev 5, MTN-in şöbə rəisi olmuş kapitan Orxan Osmanov 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.

Ali Məhkəmədə Akif Əliyevin 5 il azadlıqdan məhrumetmə cəzası 3 il 6 aya endirilib. O cəza müddəti başa çatdıqdan sonra azadlığa çıxıb. (apa)

