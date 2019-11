Almaniya səfirliyindəki türk vəkil həbs edilib - Cəsusluq iddiası ilə

Almaniyanın Ankaradakı səfirliyindən çalışan bir türk vəkilin cəsusluq iddiaları ilə sentyabr ayında tutulduğu ortaya çıxıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu məsələni ortaya çıxaran Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi "Reuters"ə verdiyi açıqlamada bildirib ki, iddiaların nə olduğunu anlamağa və həbs qərarının ləğv olunmasına çalışırlar. Almaniya mediası yazıb ki, vəkil Almaniyaya sığınmaq üçün müraciət edən türk vətəndaşların lazımi sənədləri hazırlanması vəzifəsi daşıyıb.

Digər alman media orqanı "Der Spiegel" vəkilin cəsusluq iddiaları ilə saxlanıldığını yazıb. Xəbərdə bildirilib ki, vəkil miqrant müraciəti edən vətəndaşlar haqqında Türkiyədə iş açılıb açılmadığı və Türkiyəyə qayıtdıqlarında həbs olunub olunmayacaqları kimi məlumatları toplayırmış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.