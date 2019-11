Türkiyədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) sədri Fərid Şəfiyev və Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının sədri Tural Gəncəliyev Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) nazir müavini Sedat Ünalla görüşüb.

BMTM-nin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, görüşdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, əməkdaşlığın gələcək perspektivləri, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub.

Türkiyə XİN- başçısının müavini bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq gündəmdə saxlanılması çox vacibdir.

