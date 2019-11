Bakıda evdən meyit tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb. Rayonun Keşlə qəsəbə sakini, 1953-cü il təvəllüdlü Məmmədova Gülyaz Alməmməd qızı yaşadığı evdə ölü tapılıb. Onun meyitini qonşuları aşkar edib.

Qeyd edək ki, Gülyaz Məmmədova texniki elmlər doktoru, professordur.

