Bu alim 47 ildir gördüyü kəpənəkləri sayır

Devis Universitetində təkamül və ekologiya elmi işçisi olan 73 yaşlı Art Şapiro ABŞ-dakı 10 bölgədə kəpənək populyasiyasını izləyir. O, iqlim şərtləri normal olduğu müddətcə bütün bölgələri gəzərək kəpənəkləri izləyir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Art Şapiro Amerikanın şimalında davam edən ən uzun müddətli kəpənəki izləmə layihəsini özü tək başladıb. O, layihənin ilk olaraq 5 illik nəzərdə tutulduğunu, lakin məlumatların yaxşı olmasından sonra onu davam etdirməyi düşündüyünü bildirib: "Və nəticədə 47 il sonra buradayam".

Art Şapironun 47 ildir ki, iş prinsipi dəyişmir. Hər gördüyü kəpənəyi tanıyır və qeyd edir. O, diqqətinin dağılmaması üçün mobi telefon işlətmir və avtomobil idarə etmir. İldə 260 gününü bu işə sərf edən alim 27 il kəpənəkləri izlədkdən sonra dəyişiklik baş verib, belə ki, alçaq bölgələrdə yaşayan kəpənək növlərindən 17-si eyni anda yox olub. Həmçinin o, 1970-ci illərdə olan 30 növ kəpənək növünün günümüzdə 20-yə qədər düşdüyünü deyib. O, 2018-ci ili ən pis kəpənək mövsümü adlandırıb və açıq sahələrin azalmasının ekologiyaya mənfi təsir etdiyini bildirib.

