Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov özünə dəyəri 250 min manat olan avtomobil alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, R.Babaşovun aldığı 99 FF 099 dövlət nömrə nişanlı, “Rang Rover” markalı avtomobil öz adınadır. Maşını R.Babaşov özü idarə edir.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda icra başçılarının vəzifə maaşları 1500-1925 manat arasında dəyişir. (unikal.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.