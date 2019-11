Türkiydə heyvanlara qarşı növbəti şiddət hadisəsi baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Rizə şəhərində yol kənarında ayağından asılmış ölü vaşaqı görən vətəndaşlar polisə və səlahiyyətli qurumlara xəbər veriblər. Vaşaq araşdırmaq üçün baytara aparılıb. Vaşaqın dərisində çox sayda kəsici alət izləri tapılıb. Onun kim və ya kimlər tərəfindən öldürüldüyü isə hələki araşdırılır.

Qeyd edək ki, vaşaqlar nəsli kəsilməkdə olan heyvan növlərindəndir.

