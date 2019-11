Tanınmış müğənni Təranə Qumral "Hər şey daxil" proqramında qonaq olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı efirə həyat yoldaşı və qızı Qumral ilə qatılıb. O bildirib ki, qızı Beynəlxalq əlaqələri bitirib:



"Dövlər universitetini bitirib. Nazirliklərdə, dövlət işlərində işləyib. İkinci qızım Fidan həkimdir. Üçüncü qızımız isə pianino ifa edir, həm də səsi var".

Qeyd edək ki, Təranə Qumralın qızı Qumral sosial şəbəkə fenomenidir. Onun instaqramda 200 mindən çox izləyicisi var.

