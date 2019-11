İlham Əliyev Dəmir Yolu Muzeyinə nə hədiyyə edib? - FOTOLAR

Prezident İlham Əliyev Dəmir Yolu Muzeyinə simvolik maket hədiyyə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, dəmir yollarına aid simvolik maket Muzeyin ekspozisiyasında nümayiş olunur.

Ölkə başçısının hədiyyəsi xüsusi eksponatlar arasında yer alır.

Qeyd edək ki, noyabrın 19-da Prezident İlham Əliyev Dəmir Yolu Muzeyi ilə tanış olub.

Məlumat verilib ki, Azərbaycanda ilk elektrikləşdirilmiş dəmir yolu sahəsinin təntənəli açılışı 1926-cı il iyulun 6-da olub.

Muzeydə ölkəmizin dəmir yolu sahəsinin inkişaf mərhələlərinə aid müxtəlif maraqlı eksponatlar sərgilənir. (Azvision.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.