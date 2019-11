Dünyanın ən məşhur mesajlaşma proqramlarından biri olan “WhatsApp”ın fəaliyyəti ilə bağlı yeni qərar qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “WhatsApp” dekarın 16-dan etibarən “Windows Mobile” sistemli telefonlarda işləməyəcək.

Qeyd edək ki, “Windows Mobile” Microsoft’un təqdim etdiyi sistemlərdən biridir.

Bu sistemin yayılması istiqamətində bir çox işlər görülsə də özünü doğrulda bilmədi. Sistemin fəaliyyətinə “Microsoft’ tərəfindən son verilib verilməyəcəyi isə hələlik bilinmir.

