BDU-da FACİƏ - Ölən tələbə kimdir? - YENİLƏNİB

Bakı Dövlət Universitetinin 2№ li yataqxanasında zəhərlənmə hadisəsi olub.

Metbuat.az bildirir ki, Səhiyyə nazirliyindən bu barədə məlumat verilib. Belə ki, hadisə barədə məlumat Təcili Tibbi Yardıma saat 12.35 də daxil olub. Həkimlər Mətbuat küç. 36 ünvanına çatdıqda otaqda huşsuz vəziyyətdə 3 tələbə qız aşkarlayıblar.

Təcili Tibbi Yardım həkimlərinin bildirdiyinə görə huşsuz vəziyyətdə tapılan qızların ağızlarından qan gəlib. Zəhərlənməsi ehtimal edilən qızlardan biri ölmüş, ikisi isə kritik vəziyyətdə Təcili Tibbi Yardım avtomobili ilə KTM-ə çatdırılıblar. 20-22 yaş arası olan qızların vəziyyəti kritikdir.

Müalicələri davam edir.

Baş toksikoloq Azər Maqsudov açıqlamasında deyib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır: "Hələlik hadisənin baş vermə səbəbi məlum deyil".

***

Ölən tələbənin kimliyi məlum olub.

Məlumata görə, Bakı Dövlət Universitetinin 2 № li yataqxanasında zəhərlənərək ölən tələbəninin 1999-cu il təvəllüdlü Şəkər Faiq qızı Hasmətova olması müəyyən edilib.

***



Zəhərlənən tələbələr – kimya fakültəsinin tələbəsi, 1998-ci il təvəllüdlü Həmidə İbadova və kitabxanaçılıq fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Dürrubə Quliyeva xəstəxanaya yerləşdirilib.

Onların vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

BDU-nun rektoru Elçin Babayev də xəstəxanaya gəlib.

