Şimali Koreya lideri zirvəyə qatılmaq təklifini rədd edib

Cənubi Koreya lideri Mun Çje İn gələn həftə Busanda təşkil edilməsi planlaşdırılan 2 günlük Cənubi Koreya - Cənub-şərqi Asiya Birliyi (ASEAN) özəl zirvəsi üçün Şimali Koreya lideri Kim Çen İnə şəxsi məktub göndərib

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Şimali Koreyanın rəsmi xəbər agentliyi "KCNA" açıqlayıb. Bildirilib ki, Kim Çen İn bu zirvəyə qatılmaq üçün uyğun bir səbəb tapmayıb. Xəbər agentliyi Cənubi Koreyanı iki ölkə arasındakı problemləri həll etməyə çalışarkən xaricdən yardım almağa çalışmaqda və keçən il əldə olunan razılaşmanı pozmaqda ittiham edib.

