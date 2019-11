Vaşinqton Universitetinin arxivində yer alan 121 illik foto isveçli iqlim aktivisti 16 yaşlı Qreta Tunberq haqqında müxtəlif iddiaların yaranmasına səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bəzi sosial media istifadəçiləri Qretanın zaman yolçusu olduğunu qeyd ediblər. Belə ki, Vaşinqton Universiteti tərəfindən yayımlanan fotodakı kiçik qız eynən Qretaya bənzəyir.

1898-ci ildə Kanadada çəkilən foto yayımlandırdan sonra sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə edilib.

