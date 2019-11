Hindistan növbəti qeyri-adi hadisə ilə sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ölkənin Kəlkətə şəhərində bir binanın 6-cı mərtəbəsindən yerə pul yağmağa başlayıb. İnsanlar təccüblü baxışların ardından sürətlə pulları yığmağa başlayıblar. Bu anların çəkilən videosu isə sosial mediada maraqla qarşılanan görüntülərdən olub.

Hadisənin baş vermə səbəbi isə məlum olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.