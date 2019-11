Prezidentliyə namizəd: “Marixuana leqallaşmalıdır”

ABŞ-ın Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Co Bayden marixuananın istifadəsinin ölkə daxilində leqallaşdırılmasının tərəfdarıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bayden namizədlərin teledebatı zamanı bildirib. Onun fikrincə, marixuananın istifadəsini dekrimillaşdırmaq lazımdır: “Marixuananın istifadəsi leqallaşmalıdır. Düşünürəm ki, bununla əlaqədar həbsdə olan hər kəs azad edilməlidir".



Bu günə qədər ABŞ-ın 11 ştatı və Kolumbiya dairəsi böyüklərə marixuanadan "istirahət" məqsədilə istifadəyə icazə verib. 30-dan çox ştatda isə marixuananın "tibbi məqsədlər üçün" istifadəsi qanuniləşib.



Sosioloqların fikrincə, demokratlar arasında Co Bayden liderliyini qoruyur, ardınca senator Elizabet Uarren və Bernie Sanders gəlir. (Azvision.az)

