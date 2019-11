Məşhur idmançıya həsr olunan filmin qalası baş tutdu

Türk idman tarixinin önəmli idmançılarından olan Naim Süleymanoğlunun həyatından bəhs edən "Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu" filminin qalası baş tutub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, filmin rejissorluğunu Özər Feyzioğlu edib. O, filmin çəkilişlərinin 4 ay yarım kimi rekord bir müddətdə baş tutduğunu bildirib. Ssenarisi Barış Pirhasana məxsus olan filmin baş rolunda isə Hayat Van Ek yer alıb.

Qeyd edək ki, türk ağır atleti Naim Süleymanoğlu 3 qat olimpiya, 22 qat Dünya, 5 qat Avropa çempionu olub.

