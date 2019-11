Xəbər verdiyimiz kimi, BDU-nun yataqxanasında zəhərlənmə baş verib. 3 tələbə qızdan biri ölüb, digərlərinin vəziyyəti ağırdır.

Metbut.az bildirir ki, ölən tələbənin 1999-cu il təvəllüdlü Şəkər Faiq qızı Hasmətova olması müəyyən edilib və onun nişanlı olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları qızların otağında təhqiqat aparırlar.

