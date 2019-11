Bakı Dövlət Universitetinin 2№ li yataqxanasında zəhərlənmə hadisəsi olub.



Metbuat.az bildirir ki, zəhərlənən tələbələrdən birinin sosial şəbəkələrdə şəkili yayılıb.

Məlum olub ki, həmin foto BDU-nun zəhərlənən 3 tələbəsindən biri - Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsinin IV kurs tələbəsi Həmidə İbadovaya aiddir.

Qeyd edək ki, bu gün səhər 11 radələrində hadisə ilə bağlı təcili tibbi yardım çağırılıb. Bu zaman artıq Şəkər Xasmətovanın öldüyü məlum olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.