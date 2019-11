Teylor Svift "On İlin Qadını" seçildi

ABŞ müğənnisi Teylor Svift daha bir uğura imza atıb.

Metbuat.az xarixi mediaya istinadən xəbər verir ki, yeni albomu "Lover" ilə bu il 3 Qremi namizədliyi qazanan müğənni Teylor Svift 14-cü "Bilboard Musiqi Dünyası Mükafatları"nda "On İlin Qadını" seçilib. Svift bu mükafatı 12 dekabrda keçiriləcək xüsusi tədbirdə alacaq.

Qeyd edək ki, Sviftin son 10 ildə yayımladığı bütün albomlar "Billboard" siyahısında ilk pilləyə tüksələ bilib. Müğənni həmçinin "İlin Qadın Müğənnisi" mükafatlarını da qazana bilib.

