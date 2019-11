Zəhərlənmə faktı ilə bağlı BDU rəsmi açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, BDU-da yaşanmış zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı universitet öz rəsmi "Facebook" səhifəsində məlumat yayıb.

Məlumatda deyilir:

"Tələbələr qidadan zəhərləniblər. Digər 2 tələbənin həyati təhlükəsi yoxdur"

