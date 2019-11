Məşhur aktyor "Batman" təklifini niyə rədd etdiyini açıqlayıb

Matt Damon ilə birlikdə baş rolda oynadığı "Ford v Ferrari" filmi ilə gündəmdə olan Kristian Beyl "Batman" rolu üçün aldığı təklifi niyə geri çevirdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, aktyor məsələ ilə bağlı bunları deyib:

"Batman Begins" filmindən sonra bizə gəldilər və daha bir film çəkmək istədilər. Bu əla idi. Sonra isə yenidən gəlin üçüncü filmi də çəkmək istədiklərini dedilər. Kristoper Nolan deyib ki, əgər 3 film çəkmək şansınız varsa, orada bitirin. Dördüncü film üçün gəldiklərində rədd etdik. Üçlüyü həyata keçirdik və daha çox uzağa getməməyə qərar verdik".

Qeyd edək ki, daha sonra "Batman" rolunu Ben Aflek qəbul etmişdi. Filmin növbəti hissəsi isə 2021-ci ildə nümayiş olunacaq.

