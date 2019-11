İranda internet bağlantısının bərpa olunmasına başlanılıb.

Metbuat.az yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu gün internetin açıldığı ölkənin cənubundakı Hormozqan ostanında “İnstagram” şəbəkəsi və “WhatsApp” mesenceri də işə düşüb

