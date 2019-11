ABŞ-da "Ağ Ev"ə girməyə çalışan naməlum avtomobil saxlanılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Təhlükəsizlik Xidməti özünün "Tvitter" hesabında məlumat verib. Məlumatda avtomobilin saxlanıldığı və içindəki şəxslərin polis tərəfindən tutulduğu bildirilib.

Bu açıqlamada 1 saat əvvəl Təhlükəsizlik Xidməti şübhəli bir maşının təqib edildiyini və buna görə də bəzi yolların bağlandığını açıqlamışdı.

