İranda internet bağlantısı tədricən bərpa olunmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkənin cənub hissəsindəki Hormozqan əyalətində internet bağlantısı bərpa edilib. Həmçinin, "Instagram" və "WhatsApp" işə salınıb.



Xatırladaq ki, İranda keçirilən etirazlarla əlaqədar ölkə üzrə internet əlaqəsi kəsilmişdi.

