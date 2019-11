Polis tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində əməliyyat tədbiri keçirilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Xəzər RPİ 1-ci PŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Türkan qəsəbə sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuşlar A.Əlibəyovdan 470 qram, V.Atakişiyevdən isə 485 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb.

