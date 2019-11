BDU-nun yataqxanasında zəhərlənən tələbə qızların vəziyyəti ağır olaraq qalır. Hazırda hər ikisi Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlardan biri , 1998-ci il təvəllüdlü, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin tələbəsi İbadova Həmidədir.

Digəri də Kitabxanaçılıq fakültəsinin tələbəsi, onun həmyaşıdı Dilrubə Quliyevadır.

Onların şəkillərini təqdim edirik:

Dilrubə Quliyeva

Həmidə İbadova

