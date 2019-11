Milli Məclisin deputatı Yevda Abramovun səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə deputatın oğlu məlumat verib.

O bildirib ki, bir neçə gün bundan öncə Yevda Abramov Mərkəzi Klinik Xəstəxanaya yerləşdirilib:

“Hazırda o, xəstəxanada müalicə olunur”.

Qeyd edək ki, Yevda Abramov Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədrinin müavinidir. (apa)

