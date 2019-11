22 yaşlı qız ehtirasına qurban getdi - Ölümündən əvvəl girdiyi saytlar açıqlandı / FOTOLAR

Təkbaşına dünya turuna çıxarkən bədbəxt hadisə nəticəsində ölən qızın növbəti məhkəməsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əslən İngiltərənin Esseks qraflığından olan Grace Millane adlı qızın intim münasibət zamanı ölümünə dair yeni məlumatlar əldə olunub.

Məhkəmədə bildirilib ki, 22 yaşlı Grace mazoxist imiş və kobud intim münasibət xoşlayırmış. Belə ki, cinsi əlaqə zamanı boğulub ölən qadın 1 saat əvvəl işgəncəli porno videolar olan saytlara daxil olubmuş.

O, "Tinder" sosial şəbəkəsində tanış olduğu oğlanın Yeni Zellandiyadakı evinə gedərək onunla könüllü cinsi əlaqədə olub.

Qızın mətbuata adı açıqlanmayan sevgilisi cinayət şübhəlisi kimi saxlanılıb. O, ifadəsində bildirib ki, qız kobud cinsi əlaqə nəticəsində ölüb.

(milli.az)

