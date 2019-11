Baş ağrısını azaltmaq üçün İNANILMAZ ÜSUL

Baş ağrısı ən yayılmış şikayətlərdən biridir. Əksər hallarda baş ağarısı heç bir ciddi pozulmaya işarə etmir.

Ən yayılmış baş ağrısı növü (70% qədər) gərginlik baş ağrısıdır. Bu zaman boyun, üz, ənsə əzələləri gərginləşir və bu da sinir uclarının sıxılmasına səbəb olur. Nəticədə ağrı yaranır.

Səbəblər arasında: stress, depressiya, uzun müddət ərzində eyni vəziyyətdə işləmək (yazı yazmaq, kompüterdə işləmək və s.).

Gərginlik baş ağrısını azaltmaq üçün dərhal dərmanlara əl atmayın. Bəzi çox sadə üsullar sizə bu ağrını azaltmağa kömək edə bilər.

Adi karandaş götürüb dişlərinizin arasında yüngül sıxın. Bu üz və alın əzələlərinin boşalmasına kömək edəcək ki, nəticədə ağrı da azalacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.