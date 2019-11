Madrid "Real" yeni qapıçı transfer etmək qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Madrid klubu “Ayaks”ın qapıçısı Andre Onana ilə maraqlanır.

"Kral klubu"nun yaxın günlərdə “Ayaks”a rəsmi təklif göndərəcəyi bildirilir.



Qeyd edək ki, bu mövsüm “Ayaks”la 22 oyuna çıxan 23 yaşlı qolkiper 12 matçda qapısını toxunulmaz saxlayıb. Transfermarktda onun qiyməri 35 milyon avro göstərilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.