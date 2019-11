Tanınmış prodüser Təranə Səmədova imicini dəyişib

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sarı saçlarının rəngini dəyişib. Fotosunu sosial media hesabında payalaşan prodüser "11-12 ildən sonra sarı saçlarla vidalaşdım" deyə, qeyd edib.

Təranənin yeni görünüşü izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. Onu ilk baxışdan tanımadıqlarını vurğulayıblar.

