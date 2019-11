Bakı-Astara yolunda yanacaq daşıyan maşın aşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yanacaq daşıyan maşın aşdıqdan sonra alışıb.

Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürənləri cəlb edilib. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

