“Türkiyə ABŞ-la münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün Rusiyanın “S-400” zenit-raket müdafiə sistemindən imtina etməlidir”.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Dövlət Departamentinin məlumatında bildirilib.

Qeyd edilib ki, Türkiyənin bir seçimi var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.