ABŞ-da 2 maral döyüşən zaman buynuzları dolaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Miçiqan ştatının sakini Mark Conson heyvanların acizliyni görüb onlara kömək etmək qərarına gəlib.

Bunun üçün o dostlarını çağırıb və onlar birlikdə maralları caya tərəf qovublar.

Kişilərdən biri özü ilə ağac kəsmək üçün istifadə olunan mişar gətirib.

Onun vasitəsi ilə maralları bir-birindən ayırmaq mümkun olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.